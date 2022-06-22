Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление исполнительного директора по международным делам и климатическому финансированию при Европейской комиссии Элины Бардрам.

"Незаконное вторжение России в Украину привело к чрезвычайной ситуации в ЕС. Мы наблюдаем за крайне грубыми шагами путинской администрации по резкому снижению поставок газа "Газпромом" и предпринимаем крайне важные меры, но все эти меры временные", – отметила она.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что использование угля в ЕС не означает отказ от долгосрочных обязательств по изменению климата.

Перед тем глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

"Чрезвычайные меры, предпринятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса. Несмотря на опасения роста выбросов углерода", - добавил Бирол.

Швеция и Дания вслед за Германией, Австрией и Нидерландами во вторник объявили о первом этапе планов по чрезвычайной ситуации для сохранения поставок газа.

12 июня президент Европейской комиссии предостерегла страны ЕС от возвращения к использованию ископаемого топлива, а наращивали инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из РФ. ЕС, по словам фон дер Ляен, имеет "экстренные меры", чтобы реагировать на угрозу прекращения поставок газа из России, включая меры по энергосбережению и определению отраслей, которые будут приоритетно получать газ.

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