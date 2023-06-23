Об этом информирует Укрзализныця .

Средства ЕС предоставляют в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для развития пограничных переходов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

"Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в Европейский Союз. Реализацию ряда таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институций. Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине ", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Проекты предполагают расширение пунктов пропуска на границе с Польшей Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика.

Также планируется развитие пункта пропуска Чоп – Черна над Тисой/Захонь, соединяющего Украину со Словакией и Венгрией. Здесь должен быть построен интермодальный терминал и смежная инфраструктура на станции Чоп.

Кроме того, в рамках совместных с Румынией проектов состоится обновление станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская.

"Сотрудничество с CEF – это новый инструмент для Украины и железной дороги. Во время первого участия в конкурсе на финансирование мы направляли заявку с нашими соседними странами, и поэтому был сделан акцент именно на развитие наших западных переходов со странами ЕС. В планах – развитие железнодорожных коридоров TEN-Т с европутью 1435 мм для развития грузового и пассажирского сообщения с Евросоюзом", – добавил директор департамента стратегии Укрзализныци Олег Яковенко.

На сайте ЕС сообщают , что из 3353 заявок, которые были поданы на конкурс в 2022 году, выбрано 107 проектов. Евросоюз будет оказывать финансовую поддержку в виде грантов.

По транспортной программе CEF на 2021-2027 годы 25,8 млрд евро предназначено для грантов для софинансирования проектов TEN-T в странах ЕС.

"Другие возможности финансирования по программе CEF Transport доступны сейчас: конкурс по военной мобильности 2023 года длится до 21 сентября 2023 года, а Инфраструктурный фонд альтернативных видов топлива – до 7 ноября 2023 года. Следующие конкурсы CEF Transport стартуют в конце сентября 2023 года", - добавили в заявлении.

Справочно. CEF (Connecting Europe Facility) – это фонд Европейского Союза, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты. В частности, это основной инструмент для финансирования развития транс-европейской транспортной сети (TEN-T).