ЕС возвращает Фестиваль европейского кино в Россию, несмотря на войну в Украине

Об этом сообщило представительство ЕС в России.

"Слоган нынешнего фестиваля – "Кино объединяет!" – подчеркивает единство культур и интересов", - говорится в сообщении.

В рамках программы мероприятия покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все фильмы покажут на языке оригинала с российскими субтитрами. Они будут доступны россиянам бесплатно и без регистрации.

Указывается, что на фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, принимавшее участие в европейских и международных кинофестивалях, получило высокую оценку критиков и признание зрителей.

"Все фильмы адресованы любителям не только качественного жанрового, но и авторского кино", – добавили в представительстве ЕС.