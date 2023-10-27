ЕС возвращает Фестиваль европейского кино в Россию, несмотря на войну в Украине
ЕС проведет отмененный в 2022 году Фестиваль европейского кино в России, несмотря на ее вооруженную агрессию против Украины. Мероприятие пройдет онлайн с 1 по 15 ноября
Об этом сообщило представительство ЕС в России.
"Слоган нынешнего фестиваля – "Кино объединяет!" – подчеркивает единство культур и интересов", - говорится в сообщении.
В рамках программы мероприятия покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все фильмы покажут на языке оригинала с российскими субтитрами. Они будут доступны россиянам бесплатно и без регистрации.
Указывается, что на фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, принимавшее участие в европейских и международных кинофестивалях, получило высокую оценку критиков и признание зрителей.
"Все фильмы адресованы любителям не только качественного жанрового, но и авторского кино", – добавили в представительстве ЕС.
- Ранее Украина отказалась от Мангеттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное