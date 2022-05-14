ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению: возможно снятие части санкций

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

По мнению главы внешней политики ЕС, во время консультаций между его послом и иранскими чиновниками в Тегеране на этой неделе был достигнут достаточный прогресс, чтобы возобновить ядерные переговоры после двух месяцев в тупике.

Переговоры были приостановлены с марта, прежде всего по настоянию Тегерана, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций США.

"Эти вещи нельзя решить за одну ночь, – убежден Боррелл. – Скажем, переговоры были заблокированы и разблокированы», с перспективой «достижения окончательной договоренности.

Как отмечает чиновник, на пути к соглашению все еще есть препятствия, также пока не были определены даты продолжения переговоров.

Между тем инистр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан сказал, что поездка была возможностью изучить, как решить оставшиеся проблемы.

"Доброе и надежное соглашение будет достигнуто, если Соединенные Штаты примут политическое решение и придерживаются своих обязательств", – добавил он.

Украинская сторона предложила применить к России "иранскую модель" санкций. Она предполагает, что российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в Россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета

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