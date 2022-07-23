ЕС возобновил нефтяные соглашения России с третьими странами, – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ЕС внес поправки в санкции против России для ограничения рисков глобальной энергетической безопасности.

"Во избежание любых потенциальных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире ЕС решил продолжить исключение из запрета участвовать в операциях с определенными государственными предприятиями по операциям с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны", - говорится в заявлении ЕС.

Согласно изменениям в санкционной политике, поставлять нефть третьим странам будут российские Газпром и Роснефть. Платежи, связанные с подобными поставками, не будут запрещены.

Отмечается, что ограничения сняли из-за опасений, что Китай и Индия покупали бы нефть из-за мелких частных трейдеров, а торговля российской нефтью перекочевала в серые зоны со слабым страхованием от аварий и ее транспортировали более старыми судами.

21 июля российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин заявил, что добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы " наказать" ЕС .

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