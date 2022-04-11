ЕС внес в "черный список" 20 российских авиакомпаний

Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии .

Европейская комиссия включила в "черный список" 20 российских авиакомпаний. В него попали и крупнейшие авиакомпании РФ - "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и S7.

Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Регулятор подчеркнул, что соответствующее решение отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам.

По словам комиссара ЕС по транспорту Адины Валеан, федеральное агентство воздушного транспорта России позволило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности.

"Заинтересованные российские авиакомпании сознательно сделали это, в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности. Это не только нарушает Конвенцию о международной гражданской авиации, но и создает непосредственную угрозу безопасности. Мы живем в условиях неоправданной военной агрессии России против Украины. Но я хочу четко объяснить, что это решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности», – сказала Валеан.

27 февраля стало известно, что ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

2 марта США запретили самолетам РФ находиться в американском воздушном пространстве.

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