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ЕС включит коррупцию в санкционный механизм в отношении нарушителей прав человека

14 сентября, 2022 среда
13:01
Мир

Европейский Союз планирует включить коррупцию в свой санкционный механизм, наказывающий за границей нарушителей прав человека

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза".

"Сегодня я хотела бы остановиться на коррупции со всеми ее гранями. Лица иностранных агентов, которые пытаются повлиять на нашу политическую систему. Лица теневых компаний или фондов, злоупотребляющих государственными средствами. Если мы хотим заслужить доверие, когда просим страны-кандидаты укрепить свою демократию , мы также должны искоренить коррупцию у себя дома", - подчеркнула она.

Именно поэтому, по ее словам, Еврокомиссия в следующем году представит меры по обновлению законодательной базы по борьбе с коррупцией. Она добавила, что коррупция "подрывает доверие к нашим институтам", поэтому "мы должны дать отпор всей силой закона".

"Мы повысим стандарты в отношении таких правонарушений, как незаконное обогащение, злоупотребление влиянием и злоупотребление властью, кроме более классических правонарушений, таких как взяточничество. И мы также предложим включить коррупцию в наш режим санкций по правам человека, наш новый инструмент для защиты наших ценностей за границей ", – сказала фон дер Ляен.

  • 14 сентября Урсула фон дер Ляен выступила с обращением о положении дел в ЕС. Глава Европейской комиссии объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ и выразила убеждение, что Путин проиграет свою захватническую войну.
  • Кроме того, президент Еврокомиссии отправится 14 сентября в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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