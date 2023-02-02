ЕС вдвое расширит тренировочную миссию для ВСУ
Еще 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в рамках учебной миссии European Union Military Assistance Mission
Об этом верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил в Twitter .
"Россия вернула войну в Европу, но Украина продолжает сопротивляться. Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что Миссия военной помощи ЕС EU MAM обучит дополнительно 15 тысяч украинских солдат, в результате чего общее количество обученного персонала EU MAM достигнет 30 тысяч человек ", – написал он.
- 2 февраля Боррель прибыл в Киев .
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