ЕС в ускоренном режиме рассматривает заявку на регистрацию индийской вакцины Novavax
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало ускоренное рассмотрение заявки компании Novavax на регистрацию в ЕС вакцины от COVID-19
Об этом сообщается в заявлении EMA .
Регулятор рассматривает возможность разрешить в Европе использование индийской вакцины Nuvaxovid от компании Novavax.
Если испытания покажут эффективность и безопасность вакцины, ее могут одобрить несколько недель.
В июне 2021 года компания Novavax заявила , что разработанная ею вакцина показывает эффективность 90%.
В настоящее время в ЕС используют четыре вакцины: Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer.
Ранее, 16 ноября компания Moderna подала заявку на регистрацию детской COVID-вакцины в Канаде.
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