ЕС в ускоренном режиме рассматривает заявку на регистрацию индийской вакцины Novavax

Об этом сообщается в заявлении EMA .



Регулятор рассматривает возможность разрешить в Европе использование индийской вакцины Nuvaxovid от компании Novavax.



Если испытания покажут эффективность и безопасность вакцины, ее могут одобрить несколько недель.



В июне 2021 года компания Novavax заявила , что разработанная ею вакцина показывает эффективность 90%.



В настоящее время в ЕС используют четыре вакцины: Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

Напомним, в Европе продолжается рост заболеваемости коронавирусом: 17 ноября Германия и Чехия зарегистрировали максимальное количество заражений за все время пандемии, а в Австрии ввели локдаун для невакцинированных.Ранее, 16 ноября компания Moderna подала заявку на регистрацию детской COVID-вакцины в Канаде.