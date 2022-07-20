Об этом пишет Bloomberg.

Цель будет включена в положение, сопутствующее плану сокращения спроса, который Европейская комиссия должна обнародовать в среду, чтобы справиться с потенциальным полным отключением со стороны Москвы. По словам источников издания среди дипломатов ЕС, эта мера также будет предусматривать обязательное исполнение, если ситуация ухудшится, а добровольных ограничений будет недостаточно.

Согласно своему плану "Экономьте газ для безопасной зимы", комиссия планирует рекомендовать шаги, включающие уменьшение отопления и охлаждения, а также рыночные меры. Согласно проекту оценки комиссии, в случае строжайшей зимы под угрозой рискует попасть 1,5% валового внутреннего продукта ЕС.

Наибольшей задачей ЕС этой зимой является обеспечение достаточных поставок газа для генерации тепла и электроэнергии.

Комиссия работает, исходя из предположения, что Россия не возобновит полные поставки через трубопровод Nord Stream 1, который был закрыт в начале этого месяца на ремонт, заявил во вторник комиссар по бюджету Йоханнес Ган. Перед началом ремонта трубопровод был заполнен примерно на 40%.

Уменьшение российских поставок коснулось 12 государств-членов и побудило Германию повысить уровень опасности до второго по величине уровня в прошлом месяце. Общие потоки из России в июне составили менее 30% среднего показателя 2016-2021 годов, говорится в документе.

Согласно дипломатам, пожелавшим остаться неизвестными, поскольку переговоры по предложению являются частными, запланированное постановление предоставит комиссии право объявлять общесоюзную тревогу, если существует существенный риск серьезного дефицита предложения или скачка спроса.

Эта мера потребует одобрения государств-членов, которое комиссия может пригласить уже на следующей неделе во время экстренной встречи министров энергетики. Большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что национальные правительства уже имеют планы на случай чрезвычайных ситуаций и сократят спрос вне зависимости от того, обязывает ли их ЕС.

10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".

14 июня компания объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение.

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 к 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

18 июля Газпром объявил форс-мажор по поставке части газа в Европу из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые от него не зависят. Это не смотря на то, что Канада вернула Германии введенную под санкции турбину "Северного потока", которую в России называли главным препятствием в возобновлении работы газопровода.

19 июля в Еврокомиссии предположили, что Россия не возобновит работу Северного потока – 1. Другие источники сообщили, что Россия собирается возобновить экспорт газа по трубопроводу 21 июля, однако возобновление работы будет с меньшей пропускной способностью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb