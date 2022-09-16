ЕС в шоке: Боррель отреагировал на зверства российских военных в Изюме
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности осудил зверства россиян в Изюме на Харьковщине и поддерживает привлечение к ответственности политического руководства России
Об этом говорится в заявлении Жозепа Борреля.
"Евросоюз глубоко шокирован обнаруженными украинскими властями массовыми захоронениями с более чем 440 телами в Изюме, который является городом, недавно освобожденным от захватнических российских войск. Мы осуждаем эти зверства самым строгим образом", - сказал вице-президент Европейской комиссии.
"Захватническая война России оставляет в Украине кровавый и разрушительный след. Тысячи мирных жителей уже были убиты, многие другие подверглись пыткам, преследованиям, сексуальному насилию, похищению или насильственному перемещению. Это бесчеловечное поведение российских войск, полное пренебрежение международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями следует немедленно прекратить", - призвал Боррель.
"Россия, ее политическое руководство и все причастные ко многим нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия в этом вопросе", - резюмировал глава европейской дипломатии.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, может оказаться военным преступлением России против Украины.
- По сообщению CNN, Организация Объединенных Наций в ближайшее время отправит в деоккупированный Изюм и окрестности миссию по мониторингу прав человека.
- Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают то, что Россия является террористическим государством.
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
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