Об этом говорится в заявлении Жозепа Борреля.

"Евросоюз глубоко шокирован обнаруженными украинскими властями массовыми захоронениями с более чем 440 телами в Изюме, который является городом, недавно освобожденным от захватнических российских войск. Мы осуждаем эти зверства самым строгим образом", - сказал вице-президент Европейской комиссии.

"Захватническая война России оставляет в Украине кровавый и разрушительный след. Тысячи мирных жителей уже были убиты, многие другие подверглись пыткам, преследованиям, сексуальному насилию, похищению или насильственному перемещению. Это бесчеловечное поведение российских войск, полное пренебрежение международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями следует немедленно прекратить", - призвал Боррель.

"Россия, ее политическое руководство и все причастные ко многим нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия в этом вопросе", - резюмировал глава европейской дипломатии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, может оказаться военным преступлением России против Украины.

По сообщению CNN, Организация Объединенных Наций в ближайшее время отправит в деоккупированный Изюм и окрестности миссию по мониторингу прав человека.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают то, что Россия является террористическим государством.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.