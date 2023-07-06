Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в столице Австрии, передает Укринформ.

"Россия также должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов в Украине. Европейский Союз полностью поддерживает работу Международного агентства по атомной энергии в этом отношении", - говорится в заявлении.

Также в ЕС осудили "безответственную ядерную риторику России и объявленное ею развертывание ядерного оружия в Беларуси".

"Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку войны России", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе также повторили свой призыв к России "прекратить свою агрессивную войну, немедленно полностью и безусловно вывести все свои войска и военную технику по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Как сообщал Укринформ, 22 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.

В интервью испанским журналистам Зеленский заявил 1 июля, что ситуация на Запорожской АЭС очень сложна – она заминирована и там находятся российские боевики.