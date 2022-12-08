Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проекты ограничительных мер санкционного пакета.

Известно, что ЕС хочет расширить список подсанкционных товаров авиационной и космической отрасли, добавив к нему авиационные двигатели и их части, а также "ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы".

Кроме того, Еврокомиссия предложила расширить санкционный список 169 организациями, поставляющими России товары, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

В отдельном документе, детализирующем список подпадающих под санкции новых организаций, предусматривается приостановка действия лицензий на вещание для российских каналов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала.

Также предлагается ввести санкции против российских милитарных формирований. В частности, в списке присутствует командир неонацистской группы "Русич" Ян Петровский, которая поддерживает тесные связи с ЧВК "Вагнера".

В отношении двигателей для беспилотников, химического и биологического оборудования, средств борьбы с массовыми беспорядками и электронными компонентами предлагается применить экспортный контроль.

7 декабря ЕС объявил о 9-м пакете санкций против РФ. ЕС введет санкции также против трех российских банков, включая полный запрет на транзакции "Российского банка развития регионов", чтобы еще больше парализовать банкоматы Путина.

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