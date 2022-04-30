English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика ЕС в новом пакете санкций растянет введение нефтяного эмбарго против РФ до конца года, - Bloomberg

ЕС в новом пакете санкций растянет введение нефтяного эмбарго против РФ до конца года, - Bloomberg

30 апреля, 2022 суббота
18:38
Экономика

Евросоюз в шестом пакете санкций против России планирует отключить Сбербанк от системы SWIFT, а нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, передает ЭП .

Отмечается, что ЕС планирует предложить полный запрет на импорт российской нефти с конца года, а до того момента будут постепенно вводиться ограничения.

Беларусь будет включена в шестой пакет за ее роль в войне как российский плацдарм.

Среди других предложений – ограничения на консалтинговые и облачные услуги, а также покупку недвижимости. Также может быть одобрено больше персональных санкций, в частности на военных чиновников, олигархов, их соратников и ответственных за военные преступления россиян в Украине.

Некоторые страны настаивают на усилении ограничений на морскую торговлю и порты как часть пакета.

  • 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
  • По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
  • Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

​​
ЕС
война с Россией
эмбарго
Читайте также:
Кислиця
28 апреля, 2022 четверг
Россия созывает заседание Совбеза ООН в связи с "западными фейками" об Украине, – Кислица
29 апреля, 2022 пятница
"Призрак Киева" получит личный шеврон
Сергій Лавров
30 апреля, 2022 суббота
Отмена санкций, русский язык, демилитаризация: Лавров перечислил условия, выдвигаемые РФ на переговорах с Украиной
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.05
    Покупка 31.05
    Продажа 32.05
  • EUR
    Покупка 32.54
    Продажа 33.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 апреля
19:16
В Донецкой области украинские разведчики уничтожили российский беспилотник
19:12
Анджелина Джоли во Львове посетила детей в больнице, пообщалась с волонтерами и вынужденно перемещенными людьми
19:08
Силы обороны освободили 4 населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб
19:01
В связи с усиленным комендантским часом в Запорожье Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов
18:57
В Мариуполе россияне в упор расстреляли из танка 5-этажку, в подвале которой укрывались 16 человек. Есть видео
18:38
В результате ракетного удара по Одессе выведена из строя взлетно-посадочная полоса аэропорта
18:24
Во временно оккупированной Каховке россияне похитили директора школы
18:21
В Сиднее предложили бесплатный общественный транспорт для украинских беженцев
18:12
Роксана Викалюк
Певица Роксана Викалюк и музыканты из Европы сыграли гуцульский "Аркан" на концерте в поддержку Украины в Берлине
18:10
Я благодарен каждому и каждой, кто защищает государственную границу, - Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником
18:02
Из музея в оккупированном Мелитополе рашисты вывозят скифское золото
17:59
Оправдывал вторжение РФ в Украину: в Харьковской области объявили подозрение священнослужителю
17:58
Из российского плена вернули 14 украинцев, в том числе беременную военную
17:56
Британский колледж предложил бесплатные курсы английского языка для украинских беженцев
17:41
В Мариуполе россияне разрешили жителям перемещаться между Левобережьем и правобережными районами
17:36
Россия нарушает Женевскую конвенцию – пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных, - Верещук
17:31
Участники группы "Друга ріка" присоединились к акции в поддержку Украины в Риге
17:26
"Напоследок каждому стреляли в ухо": в Бучанском районе нашли тела замученных мужчин
17:19
Разведка опубликовала данные оккупантов, совершавших военные преступления возле Мариуполя и Запорожья
17:18
The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov едут в американский тур в поддержку Украины
17:14
В Верховной Раде считают необходимым внедрение персональных санкций против Гундяева, духовника Путина Шевкунова и верхушки РПЦ
17:09
Обновлено
Анджелина Джоли посетила Львов. Актрису заметили в одном из кафе
17:06
В результате обстрелов Николаевщины 29 апреля ранения получили пять человек
16:51
В Эстонию прибыли более 34 тыс. украинских беженцев
16:50
Подоляк
"Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга": Подоляк считает, что мобилизация в РФ состоится по принципу "плати или умрешь"
16:46
Николай Патрушев
Призвал РФ признать "Л/ДНР": Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю совбеза России Патрушеву
16:45
Российские военные снова атаковали украинских пограничников в Черниговской области
16:31
Эксклюзив
90% украинцев положительно относятся к трем мировым лидерам - это Дуда, Джонсон и Байден, - руководитель социологической группы "Рейтинг"
16:25
Центр при СНБО и Генштаб ВСУ призвали блогеров и журналистов не оценивать публично украинскую армию и не снимать места обстрелов и перемещения ВСУ
16:25
"Если не удастся достичь планов в ближайшей перспективе": Минобороны не исключило объявление общей мобилизации в России
16:13
На Запорожье оккупанты обстреляли фермерское хозяйство
16:13
В этот день Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой в бункере под Берлином
16:10
Папа Франциск
Папа Римский Франциск трижды обращался к властям России с просьбой организовать гуманитарный коридор для мирных жителей из Мариуполя, - Il Messaggero
16:07
В Киев из Риги доставили пассажирские автобусы и гуманитарную помощь
15:59
Украина получила 150 тыс. доз вакцины против гепатита В от ЮНИСЕФ
15:51
Эксклюзив
путин
Следующие шаги Путина не изменят общую траекторию и закончатся поражением России, - военный эксперт Мельник
15:46
Главарь "ДНР" анонсировал "большое строительство" в Мариуполе при поддержке России
15:40
Российская компания "Новатек" заявила, что их вагоны с газом, застрявшими в Польше могут взорваться
15:36
Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука
15:30
Эксклюзив
Если бы не ядерная кнопка, ВСУ могли бы дойти до Москвы. Запугивания Путина демонстрируют его слабость, - политолог Таран
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV