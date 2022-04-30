ЕС в новом пакете санкций растянет введение нефтяного эмбарго против РФ до конца года, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, передает ЭП .

Отмечается, что ЕС планирует предложить полный запрет на импорт российской нефти с конца года, а до того момента будут постепенно вводиться ограничения.

Беларусь будет включена в шестой пакет за ее роль в войне как российский плацдарм.

Среди других предложений – ограничения на консалтинговые и облачные услуги, а также покупку недвижимости. Также может быть одобрено больше персональных санкций, в частности на военных чиновников, олигархов, их соратников и ответственных за военные преступления россиян в Украине.

Некоторые страны настаивают на усилении ограничений на морскую торговлю и порты как часть пакета.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

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