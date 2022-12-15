"ЕС" в Киевсовете призывает власти запретить на территории Украины деятельность РПЦ

А также как можно скорее принять Закон "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", пишет пресс-служба партии "ЕС".

По словам заместителя председателя фракции Вадима Сторожука, Конституционный суд Украины не должен медлить с решением об истинном названии русской православной церкви, которое в судебном порядке пытается замаскироваться под определением "украинский".

"Составляющей агрессии государства-агрессора является и деятельность так называемой русской православной церкви в Украине, которая давно превратилась в механизм агрессивной экспансии "русского мира" в Украину. Их спикеры постоянно отмечают примирение с российской агрессией, отдельные представители прямо прославляют страну-агрессора в своих "проповедях", а лидеры этого учреждения лично присутствуют при принятии самых преступных решений российского руководства, благословляя преступления кремлевского режима в Украине", – отмечает депутат.

По его словам, угроза общественной и национальной безопасности, откровенные преступные правонарушения представителей РПЦ вызывают возмущение киевлян и всех украинцев. Деятельность таких религиозных образований создает предпосылки для религиозного противостояния в украинском обществе, распространения непроверенной информации, пропаганды идей и нарративов "русского мира", непризнания факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Поэтому мы подчеркиваем необходимость содействия со стороны государства волеизъявлению религиозных организаций по объединению в автокефальной поместной Православной церкви Украины, которой предоставлен Томос Вселенского Патриарха.

"Благодаря усилиям пятого президента Украины Петра Порошенко Православная церковь Украины получила всемирное признание, и наша обязанность способствовать единству и авторитету украинского православия", – подчеркнул Вадим Сторожук.

Депутат выразил уверенность, что решение о запрете на территории Украины деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, будет способствовать утверждению согласия и мира, межконфессиональному диалогу и единству в обществе, обеспечению прав и основных свобод граждан и окончательной большой победе Украины в ее борьбе за свободу и независимость.