Об этом говорится в заявлении высокопоставленного представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - заявил Боррель.

"Захватническая война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло восемь лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость установления справедливости", - говорится в заявлении.

Европейский Союз выразил надежду, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению справедливости.

MH17 вылетел из Амстердама в Куал-Лумпур 17 июля 2014 года и был сбит над контролируемой пророссийскими боевиками восточной Украиной, как утверждают международные следователи и прокуроры, российской ракетой "земля-воздух".

Москва всегда отрицала свою причастность и пропагандировала ряд альтернативных теорий, которые международные следователи отвергали как не подкрепленные доказательствами.

10 июня в Нидерландах завершился судебный процесс по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длилось с марта 2020 года. Приговор по делу против трех остающихся на свободе россиян и одного украинца ожидается позже в этом году. Ни один из подсудимых не появился в голландском суде

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