ЕС в 2022 году планирует созвать оборонительный саммит, - фон дер Ляен

Об этом заявила во время своего ежегодного обращения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ЕП .



"Мы работаем с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом над новой совместной декларацией ЕС и НАТО, которая будет представлена до конца года", - сказала она.

Она добавила, что ЕС должен делать больше для собственной обороны.

Фон дер Ляен сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макрон созовет оборонительный саммит ЕС в первой половине 2022 года.

"Нам нужно решить, как мы можем использовать все возможности, которые уже заложены в договоре о ЕС. Вот почему под председательством Франции мы с президентом Макрона соберем саммит по европейской обороне", - сказала президенткой Еврокомиссии.