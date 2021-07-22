ЕС увеличит вдвое количество вакцин, которые должны передать до конца года инициативе COVAX

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

"Вакцинация является ключевым фактором, поэтому важно обеспечить доступ к вакцинам для стран всего мира", - заявила руководительница Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз в этом году планирует выделить странам с низким и средним уровнем дохода более 200 млн доз вакцин через механизм COVAX.

21 июня стало известно, что Евросоюз в 2021 году пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцин от коронавируса.

Канада передаст другим странам почти 18 млн доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca через инициативу COVAX.

Япония передаст 15 странам 11 млн доз вакцины против COVID-19 .