ЕС увеличит вдвое количество вакцин, которые должны передать до конца года инициативе COVAX
Евросоюз передаст бедным странам более 200 млн доз вакцин от COVID-19
Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.
"Вакцинация является ключевым фактором, поэтому важно обеспечить доступ к вакцинам для стран всего мира", - заявила руководительница Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По ее словам, Евросоюз в этом году планирует выделить странам с низким и средним уровнем дохода более 200 млн доз вакцин через механизм COVAX.
- 21 июня стало известно, что Евросоюз в 2021 году пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцин от коронавируса.
- Канада передаст другим странам почти 18 млн доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca через инициативу COVAX.
- Япония передаст 15 странам 11 млн доз вакцины против COVID-19 .
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