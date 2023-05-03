Об этом информирует Euractiv .

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона, план Еврокомиссии является "беспрецедентным" и направлен на наращивание европейской обороноспособности.

Он добавил, что после решения Еврокомиссии выделить дополнительные 500 млн евро на производство снарядов оборонная промышленность ЕС должна перейти в режим "военной экономики".

"Сегодня европейская промышленность не достаточно масштабна для того, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов. Но она имеет потенциал для этого", - сказал Бретон.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что приоритетной задачей является снабжение снарядов Украины.

"Чтобы поддержать Украину в очень краткосрочной перспективе, мы должны продолжать снабжать ее из наших запасов. Но нам также нужно изменить приоритеты текущего производства и направить его в Украину как приоритет", - подчеркнул он.

Производством снарядов будут заниматься 13 стран. В частности, Болгария, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Италия, Швеция, Словения, Хорватия и Греция. Их недавно посетил еврокомиссар. Бретон также намерен проверить мощности в Германии и Испании.