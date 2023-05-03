ЕС увеличит производство снарядов до 1 млн в год
Страны Европейского союза увеличат объем производства снарядов до миллиона единиц в год. Боеприпасы будут получать Украина и члены ЕС
Об этом информирует Euractiv .
По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона, план Еврокомиссии является "беспрецедентным" и направлен на наращивание европейской обороноспособности.
Он добавил, что после решения Еврокомиссии выделить дополнительные 500 млн евро на производство снарядов оборонная промышленность ЕС должна перейти в режим "военной экономики".
"Сегодня европейская промышленность не достаточно масштабна для того, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов. Но она имеет потенциал для этого", - сказал Бретон.
Кроме того, еврокомиссар отметил, что приоритетной задачей является снабжение снарядов Украины.
"Чтобы поддержать Украину в очень краткосрочной перспективе, мы должны продолжать снабжать ее из наших запасов. Но нам также нужно изменить приоритеты текущего производства и направить его в Украину как приоритет", - подчеркнул он.
Производством снарядов будут заниматься 13 стран. В частности, Болгария, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Италия, Швеция, Словения, Хорватия и Греция. Их недавно посетил еврокомиссар. Бретон также намерен проверить мощности в Германии и Испании.
- С августа Украина может рассчитывать на получение дополнительных боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые передала Германия.
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