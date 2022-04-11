ЕС увеличит поставки оружия в Украину, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам саммита глав МИД стран-членов ЕС анонсировала наращивание поставок вооружений Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Европейский Союз является другом Украины, поэтому мы активизируем поставки оружия в ближайшем будущем", - заявила глава германского МИД.
Дипломаты предполагают эскалацию боевых действий. В частности, об ухудшении ситуации заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Главной задачей ЕС, по его мнению, является усиление обороноспособности Украины.
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