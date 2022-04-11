ЕС увеличит поставки оружия в Украину, - Бербок

Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка

"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол