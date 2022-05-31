ЕС утвердит шестой пакет санкций против РФ 1-2 июня, - Мишель

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ЕН .

"Юридический текст представлен, и процедура утверждение начинается завтра (1 июня, - ред.). Текст будет разослан завтра и утвержден завтра вечером или послезавтра. Это вопрос часов", - сказал Мишель.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.

Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз из-за эмбарго сократит потребление российской нефти на 92% .