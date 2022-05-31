ЕС утвердит шестой пакет санкций против РФ 1-2 июня, - Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ЕН .
"Юридический текст представлен, и процедура утверждение начинается завтра (1 июня, - ред.). Текст будет разослан завтра и утвержден завтра вечером или послезавтра. Это вопрос часов", - сказал Мишель.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз из-за эмбарго сократит потребление российской нефти на 92% .
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