Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

"Я считаю, что как никогда важно продолжать поддерживать Украину, потому что произошедшее в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил, что сейчас пришла пора поддерживать Украину как никогда. И именно это, по его словам, ЕС будет делать и дальше.