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ЕС утвердил новый пакет военной помощи Украине на €3,5 млрд

26 июня, 2023 понедельник
13:04
Мир

В понедельник, 26 июня, Совет иностранных дел Европейского Союза утвердил дополнительную военную помощь Украине на 3,5 млрд евро. Ее направят в Европейский фонд мира

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

"Я считаю, что как никогда важно продолжать поддерживать Украину, потому что произошедшее в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил, что сейчас пришла пора поддерживать Украину как никогда. И именно это, по его словам, ЕС будет делать и дальше.

  • 23 марта 2021 года Европейский Союз учредил Европейский фонд мира, внебюджетный фонд в размере 5 млрд на период 2021-2027 годов, который будет финансироваться за счет вкладов членов объединения.
  • 21 марта 2023 г. министры обороны стран-членов Европейского Союза вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы, на 3,5 миллиарда евро.
  • 23 июня стало известно, что Европейский Союз впервые передаст средства без необходимости возврата для развития железнодорожной инфраструктуры Украины.
Украина
ЕС
Война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
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