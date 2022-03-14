ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
Постоянные представители ЕС утвердили четвертый пакет санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщило французское председательство в Совете ЕС в Twitter.
Новый пакет вводится против физических и юридических лиц, причастных к войне, а также на несколько секторов экономики РФ.
Санкции вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.
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