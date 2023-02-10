ЕС ускорит обеспечение Украины военной техникой и средствами ПВО, - Мишель о массированных ракетных обстрелах 10 февраля
Ни одна массированная ракетная атака России по Украине не остановит ее партнеров для того, чтобы предоставлять Киеву современное вооружение
Об этом после массированной ракетной атаки 10 февраля заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
"Невыборочные атаки России на украинские города являются военными преступлениями. Эта террористическая тактика не остановит ни Украину, ни ее партнеров. ЕС и его государства-члены поддерживают Украину и всех украинцев. И еще больше ускорят обеспечение военной техникой, в частности, ПВО", - написал он.
- 10 февраля российская армия массированно обстреляла Украину ракетами . Была выпущена 71 ракета, 61 из них сбила ПВО .
- В мае прошлого года Мишелю, который в то время находился в Одессе, пришлось скрываться от российских ракет в бомбоубежище .
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