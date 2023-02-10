Об этом после массированной ракетной атаки 10 февраля заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Невыборочные атаки России на украинские города являются военными преступлениями. Эта террористическая тактика не остановит ни Украину, ни ее партнеров. ЕС и его государства-члены поддерживают Украину и всех украинцев. И еще больше ускорят обеспечение военной техникой, в частности, ПВО", - написал он.