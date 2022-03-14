ЕС усилит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters

Об этом сообщает источник издания Reuters.



По данным издания, государства Евросоюза планируют принять новые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Эти три компании уже подпадают под ограничения ЕС по кредитам и долговому финансированию.



Но новые меры не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у трех российских компаний.



По словам источника в ЕС, согласно новым санкциям, на Роснефть, Транснефть и Газпром нефть будет наложен "запрет на операции", блокирующий инвестиции и другие передачи им финансовых ресурсов.



"Мы предложим большой запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России. Этот запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий, финансовые услуги и тому подобное для разведки и производства энергии", - заявила 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, предварительно объявив о санкциях, но не указав целевые компании.



По словам источника, многие правительства ЕС просили подчеркнуть, что разрешат европейским компаниям оплачивать свои счета перед российскими крупными компаниями и продолжать покупать их нефть.

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти из России на фоне полномасштабного вторжения Путина в Украину.

Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy перестали покупать российскую нефть.

Великобритания намерена отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.