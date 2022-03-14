ЕС усилит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters
Государства ЕС намерены принять новые санкции против российских нефтяных компаний, но будут продолжать покупать у них нефть
Об этом сообщает источник издания Reuters.
По данным издания, государства Евросоюза планируют принять новые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Эти три компании уже подпадают под ограничения ЕС по кредитам и долговому финансированию.
Но новые меры не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у трех российских компаний.
По словам источника в ЕС, согласно новым санкциям, на Роснефть, Транснефть и Газпром нефть будет наложен "запрет на операции", блокирующий инвестиции и другие передачи им финансовых ресурсов.
"Мы предложим большой запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России. Этот запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий, финансовые услуги и тому подобное для разведки и производства энергии", - заявила 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, предварительно объявив о санкциях, но не указав целевые компании.
По словам источника, многие правительства ЕС просили подчеркнуть, что разрешат европейским компаниям оплачивать свои счета перед российскими крупными компаниями и продолжать покупать их нефть.
- Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти из России на фоне полномасштабного вторжения Путина в Украину.
- Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy перестали покупать российскую нефть.
- Великобритания намерена отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.
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