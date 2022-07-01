Об этом сообщает "Европейская Правда".

Принятое решение касается импорта из третьих стран пищевых продуктов, одеял, палаток, электрогенераторов и другого спасательного оборудования.

Решения утвердили по запросу государств-членов. Нововведение будет применяться задним числом с 24 февраля и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на ввозимые товары:

Государственные организации (госорганы и органы публичного права, включая больницы, правительственные организации, региональные правительства, коммуны/города и т.д.) Благотворительные или филантропические организации, утвержденные компетентными органами государств-членов.

"Война против Украины принесла невыразимые страдания, но также продемонстрировала всю глубину солидарности ЕС. Эта мера поможет государствам-членам прийти на помощь украинцам как в ЕС, так и в их родной стране, и облегчит доставку жизненно важных гуманитарных грузов. Это абсолютно правильно", – прокомментировал европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони.