ЕС упразднил пошлины и НДС на импорт жизненно важных товаров, назначенных пострадавшим от агрессии РФ украинцам
Еврокомиссия приняла решение, позволяющее странам-членам ЕС ввозить жизненно важные товары для украинцев без уплаты пошлины и НДС
Об этом сообщает "Европейская Правда".
Принятое решение касается импорта из третьих стран пищевых продуктов, одеял, палаток, электрогенераторов и другого спасательного оборудования.
Решения утвердили по запросу государств-членов. Нововведение будет применяться задним числом с 24 февраля и будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на ввозимые товары:
- Государственные организации (госорганы и органы публичного права, включая больницы, правительственные организации, региональные правительства, коммуны/города и т.д.)
- Благотворительные или филантропические организации, утвержденные компетентными органами государств-членов.
"Война против Украины принесла невыразимые страдания, но также продемонстрировала всю глубину солидарности ЕС. Эта мера поможет государствам-членам прийти на помощь украинцам как в ЕС, так и в их родной стране, и облегчит доставку жизненно важных гуманитарных грузов. Это абсолютно правильно", – прокомментировал европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони.
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