ЕС убрал из проекта шестого пакета санкций запрет на российскую трубопроводную нефть, - Reuters
Страны Евросоюза договорились убрать из шестого пакета санкций против России пункт об эмбарго на трубопроводную нефть
Об этом сообщает Reuters .
По данным агентства, в проекте итогового заявления саммита ЕС есть пункт об отказе от запрета на поставку трубопроводной нефти из России. В документе это исключение названо временным и компромиссным шагом, на который члены Евросоюза были вынуждены пойти из-за несогласия ряда стран с полным эмбарго на нефть из РФ.
"Европейский Совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также поставляемые из России в государства-члены ЕС нефтепродукты, за временным исключением поступающей по трубопроводам сырой нефти", - говорится в проекте заявления.
Отмечается, что такое решение было принято с целью обеспечения "честной конкуренции и равных условий" для европейских стран на энергетическом рынке.
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