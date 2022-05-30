Об этом сообщает Reuters .

По данным агентства, в проекте итогового заявления саммита ЕС есть пункт об отказе от запрета на поставку трубопроводной нефти из России. В документе это исключение названо временным и компромиссным шагом, на который члены Евросоюза были вынуждены пойти из-за несогласия ряда стран с полным эмбарго на нефть из РФ.

"Европейский Совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также поставляемые из России в государства-члены ЕС нефтепродукты, за временным исключением поступающей по трубопроводам сырой нефти", - говорится в проекте заявления.

Отмечается, что такое решение было принято с целью обеспечения "честной конкуренции и равных условий" для европейских стран на энергетическом рынке.

27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти, за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу.

29 мая Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС новый план постепенного отказа от поставок российской нефти.

30 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение , что страны ЕС согласуют вопрос об эмбарго на нефть с РФ.

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