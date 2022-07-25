"ЕС" требует вернуть социальные гарантии бойцам на фронте, - Нина Южанина
Фракция "Европейская Солидарность" требует вернуть военнослужащим социальные гарантии по сохранению средней заработной платы по основному месту работы
Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .
Соответствующий законопроект 7584 фракция зарегистрировала в Верховной Раде Украины.
"Прямо сейчас вместе с коллегами регистрируем законопроект, цель которого - вернуть сохранение рабочего места и среднего заработка по месту работы (до мобилизации) работникам, которые сейчас защищают нашу страну от агрессора. Эта гарантия (случайно или намеренно) была исключена принятым 1 июля законом 2352 по оптимизации трудовых отношений, который уже вступил в силу", - написала народный депутат из фракции "ЕС" Нина Южанина в своем телеграм-канале.
"Для работников, призванных на военную службу, предлагается сохранение среднего заработка на предприятиях, в учреждениях, организациях. Также для работодателей таких работников, которые будут выплачивать такую среднюю заработную плату, - компенсировать соответствующие потери. То есть для субъектов хозяйствования - право уменьшить на суммы таких выплат налоговые обязательства по налогам и сборам, которые зачисляются в государственный бюджет, в течение военного положения и 12 месяцев после его прекращения или отмены", - объясняет народный депутат.
"Уже очевидно, что сужение социальных гарантий влияет и дальше будет еще больше негативно влиять на мотивацию мобилизованных работников, чего сейчас нельзя допустить. Нужно благодарить воинов за каждое утро ежедневно и, конечно, благодарить в том числе материально. Поэтому ситуацию следует исправлять срочно ", – резюмировала Нина Южанина.
Ранее, 1 июля, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений" (законопроект №7251 от 05.04.2022), предусматривающий отмену сохранения мобилизованным на военную службу работникам среднего заработка по месту работы.
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