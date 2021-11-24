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ЕС требует отменить указ Путина о допуске товаров из ОРДЛО на российский рынок

24 ноября, 2021 среда
13:53
Мир

Европейский Союз призвал РФ отменить указ Путина об уравнении товаров из ОРДЛО к российским

Об этом сообщается в заявлении спикера Европейской службы внешних дел Петера Стано.

В ЕС подчеркнули, что допуск на российский рынок товаров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины противоречит минским соглашениям.

"Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля. Они могут повысить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции", - говорится в заявлении.

ЕС призвали Россию упразднить указ 15 ноября и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины.

  • Напомним, 15 ноября Владимир Путин подписал указ о признании в России товаров, изготовленных в ОРДЛО, что создает для них одинаковые условия на рынке наравне с российскими.
  • 16 ноября МИД Украины передало Кремлю ноту протеста в связи с указом Путина о товарах из ОРДЛО.
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война с Россией
ОРДЛО
Путин
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