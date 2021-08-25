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ЕС требует от Польши "разобраться с мигрантами", та заявляет: Беларусь не пропускает гумпомощь

25 августа, 2021 среда
17:29
Мир

Уполномоченная Совета Европы по правам человека требует помочь мигрантам на польско-белорусской границе. В Польше говорят: Беларусь блокирует гуманитарную помощь мигрантам

Об этом рассказывает ЕН.

Уполномоченная Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что, несмотря на роль Беларуси в массовом появлении нелегальных мигрантов на границах Польши, страна не должна оставлять их в безвыходной ситуации без возможности попросить об убежище.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на официальном сайте.

Миятович выразила обеспокоенность по поводу гуманитарного положения группы мигрантов, которые уже много дней находятся на польско-белорусской границе.

"Я понимаю, что такая ситуация является результатом попыток Беларуси поощрять людей к пересечению границы, оставляя их в уязвимом положении и создавая проблемы для принимающей страны, и я решительно осуждаю такие действия. Но Польша не должна допустить, чтобы невинные и уязвимые люди становились жертвами такого поведения. Выталкивать их обратно, отказывать в доступе к честным процедурам получения убежища и оставлять в такой ситуации - не может быть реакцией страны - члена Совета Европы ", - заявила она.

Дуня Миятович призвала найти решение, которое поможет защитить права мигрантов и удовлетворить их гуманитарные нужды, допустить к ним гуманитарные и правозащитные организации и позволить подавать заявки на получение защиты.

"Не только Польша столкнулась с этими сложными вопросами. Накануне я обратилась с письмом к правительству Литвы, в котором подробно изложила все вопросы, вызывающие озабоченность. Многие из них касаются и ситуации в Польше и других государствах - членах Совета Европы", - добавила Миятович .

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь отказалась впускать гуманитарную помощь для мигрантов-нелегалов, которые застряли на границе двух стран с белорусской стороны.

"Мы защищаем свою границу. Но, зная, что люди с той стороны могут нуждаться в поддержке, мы направили помощь ... К удивлению для нас, есть полный отказ принимать поддержку Польши с гуманитарными целями", - рассказал Матеуш Моравецкий.

Премьер добавил, что люди оказались на границе с согласия белорусских властей и находятся с белорусской стороны, и полную ответственность за них несет Беларусь.

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Польша
Еврокомиссия
мигранты
гибридная война
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