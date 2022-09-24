ЕС требует от ООН отчета о повреждениях телекоммуникаций в Украине с начала войны
Европейский Союз направил в ООН письмо с требованием опубликовать отчет о повреждении телекоммуникационной инфраструктуры Украины после вторжения РФ
Об этом пишет Euractiv.
В письме к Международному союзу телекоммуникаций ООН (ITU) ЕС отметил, что резолюцию, призывающую к полному отчету о ситуации, поддержали 46 стран из всех регионов, отметив безотлагательность ее публикации.
В ЕС отметили, что агрессия РФ против Украины характеризуется целенаправленными атаками на важнейшую телекоммуникационную инфраструктуру и влечет за собой сбои в работе сетей мобильной связи.
"Оценка ITU конкретного ущерба и особых потребностей Украины в сфере телекоммуникаций имеет решающее значение для обеспечения заинтересованных делегаций, решения об их обязательствах по оказанию помощи Украине", — говорится в письме.
ЕС обрашаэтся к Полномочной конференции ITU, которая должна начаться в Бухаресте 26 сентября и продлится до 14 октября. На конференции пройдут выборы следующего председателя организации. На должность руководителя претендуют американка Дорин Богдан-Мартин и россиянин Рашид Исмаилов.
Euractiv отмечает, что в апреле члены Международного союза телекоммуникаций ООН приняли резолюцию, согласившись поддержать разрушенную войной Украину в восстановлении ее телекоммуникационного сектора.
Документом также принято "провести оценку влияния войны в Украине на программы и деятельность ITU в регионе и предоставить отчет об этом".
- 10 июня в Госспецсвязи сообщили, что Россия разрушила или повредила 20% телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Оккупанты уничтожают оборудование, перехватывают каналы связи, частоты вещания, вытесняют и заменяют украинские телеканалы и радиостанции российскими пропагандистскими программами для тотальной дезинформации украинского народа.
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