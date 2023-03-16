ЕС стремится усилить санкции против родственников российских олигархов, - Bloomberg
ЕС планирует расширить и конкретизировать правовую базу для введения санкций против семей олигархов РФ: это произошло на фоне отмены судом ЕС ограничений матери Пригожина
Об этом пишет Bloomberg.
Европейская служба внешних дел сообщила в среду государствам-членам, что вскоре представит законопроект о расширении правовой базы для наложения ограничений на семьи российских олигархов.
"Предложение получило распространение после того, как на прошлой неделе мать Евгения Пригожина, руководителя российской группы наемников "Вагнера", воюющей в Украине, выиграла суд ЕС, который отменил ее включение в санкционный список. Однако, несмотря на победу, она вернулась в список ЕС с 13 марта, после того, как блок просмотрел информацию, которую у него есть о подсанкционных лицах, или учел, что некоторые из них умерли", - отметили журналисты.
Утверждается, что такое предложение имеет целью обеспечить наличие сильной доказательной базы, которая показывает, что некоторые члены семьи получали необоснованную выгоду от попавших под санкции олигархов и могли помочь обойти санкции. Предложение устанавливает критерии и правовую базу, позволяющие применять санкции к членам семьи.
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