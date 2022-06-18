Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Часто в медиа раздается критика в адрес многих высших государственных лиц из ЕС, что они медленно выполняют свои обещания. Надо обратить внимание на то, что ЕС разработал семь пакетов санкций в отношении России. Они принимают решения в рамках ЕС и национальных приоритетов, которые помогли бы Украине выполнить главную цель – освобождение всех территорий и восстановление международного права в том виде, которое существовало до начала авантюрных и агрессивных действий Кремля на территории Украины и других странах", – отметил Харченко.

Также дипломат добавил, что визит в Украину Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса во время войны уникален.

"ЕС работает. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. Это огромная европейская бюрократия. Еженедельно канцлер Германии повторяет, что будет оказывать военную поддержку для победы Украины. О победе Украины говорят уже не только в Лондоне и Вашингтоне", - подчеркнул Харченко.

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