ЕС справится с сокращением газоснабжения из РФ, - глава Еврокомиссии фон дер Ляен

Об этом пишет Reuters .



"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - сообщила Урсула фон дер Ляен.



По ее словам, ЕС вел переговоры с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей по поводу увеличения поставок газа и сжиженного природного газа.



"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ... чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в пользу ЕС", - отметила глава Еврокомиссии, добавив, что Япония готова это сделать.



Урсула фон дер Ляен отметила, что эскалация российской агрессии по отношению к Украине свидетельствует о необходимости для Европы уменьшить зависимость от газа с РФ. Она добавила, что этому будет способствовать планируемый переход на возобновляемые источники энергии.



Reuters пишет, что РФ экспортирует в Европу около 40% природного газа. Он резко подорожал в ЕС, поскольку ограниченное предложение столкнулось с высоким спросом в странах, переживших пандемию COVID-19 в прошлом году, а также на фоне более низкого, чем ожидалось, импорта из России.

Напомним, ранее сообщали, что в случае перебоев из-за нового вторжения России в Украину Япония планирует поставлять газ в ЕС.

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