Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Макрон добавил, что в новый пакет санкций попали более 80 физических лиц, три российских телеканала и Сбербанк.

Он приветствовал введение эмбарго на российскую нефть, которое "до конца 2022 года на 92%" сократит поставки. По его словам, это структурное решение, которое "коренным образом изменит" экономику Европы.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.

Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .