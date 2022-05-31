ЕС сократит поставки нефти из России на 92% до конца года, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз из-за эмбарго сократит потребление российской нефти на 92%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.
Макрон добавил, что в новый пакет санкций попали более 80 физических лиц, три российских телеканала и Сбербанк.
Он приветствовал введение эмбарго на российскую нефть, которое "до конца 2022 года на 92%" сократит поставки. По его словам, это структурное решение, которое "коренным образом изменит" экономику Европы.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .
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