ЕС сократил потребление газа на 20% за последние 4 месяца

Об этом отчиталось статистическое агентство ЕС Eurostat.

Согласно регламенту Совета ЕС, с августа 2022 по март 2023-го страны обязывались уменьшить потребление газа на 15%. В августе-ноябре в 18 странах показатели потребления сократились еще больше: в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).

"Шесть государств-членов ЕС, сократив потребление природного газа, еще не достигли целевого показателя в 15%. На Мальте (+7,1%) и в Словакии (+2,6%) потребление природного газа возросло", - сообщили в Eurostat .

Напомним, 18 декабря сообщалось, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа: Молдовагаз начал закупать продукт у предприятия SA Energocom для потребления на правом берегу Днестра, так что страна стала независимой от российского Газпрома.

19 декабря сообщили, что министры энергетики стран Европейского Союза согласовали установление предельной цены на газ. Она будет составлять €180 за мегаватт-час (МВтч).

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