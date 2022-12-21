ЕС сократил потребление газа на 20% за последние 4 месяца
С августа по ноябрь 2022 года в Европейском Союзе снизили потребление природного газа на 20%. Данные сравнили со статистикой этого же периода за последние 5 лет
Об этом отчиталось статистическое агентство ЕС Eurostat.
Согласно регламенту Совета ЕС, с августа 2022 по март 2023-го страны обязывались уменьшить потребление газа на 15%. В августе-ноябре в 18 странах показатели потребления сократились еще больше: в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).
"Шесть государств-членов ЕС, сократив потребление природного газа, еще не достигли целевого показателя в 15%. На Мальте (+7,1%) и в Словакии (+2,6%) потребление природного газа возросло", - сообщили в Eurostat .
- Напомним, 18 декабря сообщалось, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа: Молдовагаз начал закупать продукт у предприятия SA Energocom для потребления на правом берегу Днестра, так что страна стала независимой от российского Газпрома.
- 19 декабря сообщили, что министры энергетики стран Европейского Союза согласовали установление предельной цены на газ. Она будет составлять €180 за мегаватт-час (МВтч).
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