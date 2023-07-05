Об этом говорится в данных Европейского статистического бюро (Евростат).

"В период между 2021 и 2022 годами произошел значительный рост импорта энергоресурсов в ЕС как среднемесячного значения (+121%), так и в количестве (+9%). Однако в первом квартале 2023 года зафиксировано снижение обоих показателей. По сравнению с первым кварталом 2022 года стоимостное уменьшение на уровне -9,2%, а в количестве – на -3%", - говорится в сообщении.

Санкции ЕС прямо или косвенно повлияли на российскую торговлю нефтью и газом. Страны существенно диверсифицировали поставщиков энергоносителей. Таким образом доля России в импорте угля, природного газа и нефти из стран вне ЕС непрерывно уменьшалась со второго квартала 2022 года.

Данные Евростата свидетельствуют, что в I квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком нефти с долей 26%, а в I квартале 2023 года ее доля составляла всего 3,2%, уменьшившись на 22,8% по сравнению с I кварталом 2022 года.

В то же время за тот же период увеличились объемы поставок нефти из Норвегии (+3,8%), Саудовской Аравии (+3,4%) и США (+2,7%).

Подобная ситуация была с природным газом, ведь страны ЕС обратились к другим источникам поставок энергоносителя. В I квартале 2022 года Россия являлась крупнейшим поставщиком в ЕС с долей 38,8%, но в I квартале 2023 года ее доля упала на 21,4%.

Что касается сжиженного природного газа, Россия (18,1%) была вторым по величине поставщиком в ЕС после США (48,6%) в первом квартале 2022 года. Если сравнить с первым кварталом 2023 года, то доля России упала на 4,9%. В то же время выросли доли Норвегии (+6,5%), Катара и Алжира (+2,4%), а доля США уменьшилась на 8,4%.