ЕС замораживает европейские активы Путина и Лаврова
Страны Европейского Союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции ЕС против России за вторжение в Украину вводятся теперь и против представителей государства - Путина и Лаврова. По ее словам, эти лица "несут ответственность за смерть невинных людей в Украине и за топтание международной системы. Мы как европейцы этого не принимаем".
"Решение против Путина и его высокого дипломата Сергея Лаврова состоялось после того, как представители 27 стран-членов ЕС договорились о новой волне мер - уже второй на этой неделе - для того, чтобы поразить элиту России и сорвать операции 70% банковской системы страны", - передает издание.
Как заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, российские лидеры возможно не имеют слишком больших активов в Европе, однако это очень важный политический сигнал.
В то же время верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Путин стал третьим мировым лидером, после президента Сирии Башара аль-Асада и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который подвергся санкциям Евросоюза.
Ранее в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал о замораживании активов Путина и Лаврова. Он отметил, что в этом пакете санкций нет запрета на выдачу виз.
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