ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку оружия России
В понедельник, 12 декабря, Европейский Союз согласовал пакет санкций против Ирана за поставку оружия РФ
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмме .
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в санкционном списке оказались 8 человек и одна организация.
"Это только начало", – добавляет Ермак.
- Также 12 декабря Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ.
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