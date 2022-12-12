ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку оружия России

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмме .

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в санкционном списке оказались 8 человек и одна организация.

"Это только начало", – добавляет Ермак.

Также 12 декабря Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ.

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