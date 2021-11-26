ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 28 человек и организаций

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.



"Достигнуто совместное согласие по пятому пакету санкций ЕС против Беларуси. 28 человек и организаций. Послы ЕС дадут "зеленый свет" в среду, 1 декабря, и опубликуют список на следующий день в официальном релизе ЕС", - написал Йозвяк.

22 ноября глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс высказывала предположение, что новый пакет санкций ЕС против Беларуси могут вступить в действие до конца ноября 2021 года.

Как ранее сообщал журналист, в пятый пакет санкций попадут белорусские чиновники и организации, причастные к созданию миграционного кризиса на границах Литвы и Польши.