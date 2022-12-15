ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России

Об этом сообщает Twitter-страница председательства Чехии в Совете ЕС.

"Послы в принципе согласовали пакет санкций против России в рамках постоянной поддержки Украины со стороны ЕС. Третий пакет санкций против России, согласованный под председательством Чехии в Совете ЕС, должен быть подтвержден письменной процедурой завтра (16 декабря – ред.)", - говорится в сообщении.

Издание Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС уточняет, что оформление пакета санкций в письменной форме должно быть завершено в первой половине дня 16 декабря.

"Санкции согласованы. Письменная процедура до завтрашнего обеда", - сказал собеседник издания.

Ранее Польша и страны Балтии заблокировали новый пакет санкций против РФ из-за предложенных некоторыми странами ослаблений.

1 декабря страны Евросоюза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу.

6 декабря стало известно, что в девятый пакет санкций против РФ Еврокомиссия планирует внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 млрд евро.

ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку оружия России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb