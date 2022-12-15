ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России
В четверг, 15 декабря, правительства стран Евросоюза согласовали 9-й пакет санкций против России за вторжение в Украину
Об этом сообщает Twitter-страница председательства Чехии в Совете ЕС.
"Послы в принципе согласовали пакет санкций против России в рамках постоянной поддержки Украины со стороны ЕС. Третий пакет санкций против России, согласованный под председательством Чехии в Совете ЕС, должен быть подтвержден письменной процедурой завтра (16 декабря – ред.)", - говорится в сообщении.
Издание Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС уточняет, что оформление пакета санкций в письменной форме должно быть завершено в первой половине дня 16 декабря.
"Санкции согласованы. Письменная процедура до завтрашнего обеда", - сказал собеседник издания.
Ранее Польша и страны Балтии заблокировали новый пакет санкций против РФ из-за предложенных некоторыми странами ослаблений.
- 1 декабря страны Евросоюза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
- 5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу.
- 6 декабря стало известно, что в девятый пакет санкций против РФ Еврокомиссия планирует внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 млрд евро.
- ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку оружия России.
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