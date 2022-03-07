ЕС согласился рассмотреть заявку Украины на вступление
Евросоюз согласился рассмотреть заявку Украины на статус кандидата в члены ЕС. Также депутаты согласились рассмотреть заявки на вступление от Грузии и Молдовы
Об этом сообщает издание AFP, передает Еспресо.TV.
"Евросоюз согласился начать процесс рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство", – говорится в сообщении.
Представители Евросоюза приняли такое решение сегодня, 7 марта.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 7 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни .
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