ЕС согласился продлить экономические санкции в отношении России из-за агрессии против Украины, - журналист

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете Европейского Союза в случае, если они снова атакуют Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода", - написал журналист.



Йозвяк добавил, что действующие санкции ЕС действуют уже 8 лет.

Напомним, 6 декабря Евросоюз в год продлил глобальный режим санкций ЕС за нарушение прав человека против российских чиновников, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

8 декабря США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины.

Издание "Голос Америки" сообщило, что санкции против России могут относиться не только к "Северному потоку-2", но и к другим трубопроводам.

15 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готов усилить санкции и принять "беспрецедентные меры" против России в случае продолжения агрессивных действий в отношении Украины.

Европарламент призвал ввести санкции против России, если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT