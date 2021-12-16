ЕС согласился продлить экономические санкции в отношении России из-за агрессии против Украины, - журналист
Лидеры Европейского Союза договорились о новых экономических санкциях в отношении Российской Федерации из-за военной агрессии против Украины
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете Европейского Союза в случае, если они снова атакуют Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода", - написал журналист.
Йозвяк добавил, что действующие санкции ЕС действуют уже 8 лет.
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