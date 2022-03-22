ЕС согласен на создание Фонда солидарности с Украиной
Лидеры ЕС планируют обсудить создание Фонда солидарности с Украиной
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По его словам, в последнем проекте выводов Совета ЕС отмечено, что ЕС "остается готовым к быстрому введению дальнейших скоординированных санкций" как в отношении России, так и Беларуси.
"Он также "соглашается создать Трастовой фонд солидарности с Украиной и призывает начать подготовку без промедления", - говорится в сообщении журналиста.
- Страны Большой семерки на ближайшем заседании поднимут вопрос создания Фонда солидарности для Украины.
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