ЕС согласен на создание Фонда солидарности с Украиной

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.



По его словам, в последнем проекте выводов Совета ЕС отмечено, что ЕС "остается готовым к быстрому введению дальнейших скоординированных санкций" как в отношении России, так и Беларуси.



"Он также "соглашается создать Трастовой фонд солидарности с Украиной и призывает начать подготовку без промедления", - говорится в сообщении журналиста.

Страны Большой семерки на ближайшем заседании поднимут вопрос создания Фонда солидарности для Украины.