ЕС снова призвал РФ вернуть авто миссии ОБСЕ и освободить наблюдателей
Представители Европейского Союза в очередной раз призывают Российскую Федерацию вернуть более 70 захваченных бронированных автомобилей СММ ОБСЕ и немедленно освободить удерживаемых сотрудников миссии
Об этом говорится в заявлении ЕС, вынесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
"В течение последних недель мы рассматривали вопросы незаконного задержания Россией сотрудников ОБСЕ и незаконного перемещения более 70 бронированных автомобилей СММ из РФ на Восток Украины. Повторим еще раз – эти действия незаконны, безответственны и неприемлемы", - говорится в заявлении.
ЕС отмечает: Россия должна "немедленно и безоговорочно уволить всех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".
Также в заявлении Евросоюза говорится, что Россия должна вернуть все активы ОБСЕ их законным собственникам, всем государствам ОБСЕ, и предотвратить любое неправомерное использование, связанное с ее агрессивной войной.
- 17 января стало известно, что террористическая группировка "ЛНР" украла автомобили миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и намерена передать их российским военным. Впоследствии стало известно, что агрессор украл около 50 бронированных автомобилей СММ ОБСЕ и перебросила их на временно оккупированную территорию Востока Украины.
- Уже 20 января ЕС осудил такие действия россиян и подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть захваченные автомобили ОБСЕ и членов миссии, поскольку использование их в войне против Украины неприемлемо.
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