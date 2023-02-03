ЕС снова призвал РФ вернуть авто миссии ОБСЕ и освободить наблюдателей

Об этом говорится в заявлении ЕС, вынесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

"В течение последних недель мы рассматривали вопросы незаконного задержания Россией сотрудников ОБСЕ и незаконного перемещения более 70 бронированных автомобилей СММ из РФ на Восток Украины. Повторим еще раз – эти действия незаконны, безответственны и неприемлемы", - говорится в заявлении.

ЕС отмечает: Россия должна "немедленно и безоговорочно уволить всех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".

Также в заявлении Евросоюза говорится, что Россия должна вернуть все активы ОБСЕ их законным собственникам, всем государствам ОБСЕ, и предотвратить любое неправомерное использование, связанное с ее агрессивной войной.