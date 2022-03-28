ЕС сможет избавиться от зависимости от поставок российского газа в течение двух лет, - Жозеп Боррель
Европа стремится не запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией источников поставок на свою территорию
Об этом сказал высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель, сообщает Украинская правда, передает " Эспрессо. TV ".
"Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень от них зависимы. Сейчас кажется, что они ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники, и Ближний Восток играет большую роль", - сказал Жозеп Боррель и добавил, что уменьшить потребление ископаемого топлива могут помочь возобновляемые источники энергетики.
- Напомним , РФ стремится изолировать Украину от моря, - Боррель
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