ЕС сможет избавиться от зависимости от поставок российского газа в течение двух лет, - Жозеп Боррель

Об этом сказал высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель, сообщает Украинская правда, передает " Эспрессо. TV ".

"Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень от них зависимы. Сейчас кажется, что они ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники, и Ближний Восток играет большую роль", - сказал Жозеп Боррель и добавил, что уменьшить потребление ископаемого топлива могут помочь возобновляемые источники энергетики.

Напомним , РФ стремится изолировать Украину от моря, - Боррель

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