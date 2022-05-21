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Главная Мир ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии, - вице-президент Европарламента Барли

ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии, - вице-президент Европарламента Барли

21 мая, 2022 суббота
16:06
Мир Венгрия

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана удастся убедить согласиться на нефтяное эмбарго только за большие деньги, которые будут распределяться между кланами политика

Об этом заявила вице-президент Европейского парламента Катарина Барли.

По ее мнению, те 18 миллиардов евро, которые требует правительство Виктора Орбана за принятие такого решения, чтобы якобы переоборудовать инфраструктуру, будут незаконно присвоены.

Поэтому ЕС не может согласиться на такой шантаж со стороны Венгрии.

  • Напомним, Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Евросоюзу вместо эмбарго на российскую нефть запретить ее поставки по морю.

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