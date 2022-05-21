ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии, - вице-президент Европарламента Барли

Об этом заявила вице-президент Европейского парламента Катарина Барли.

По ее мнению, те 18 миллиардов евро, которые требует правительство Виктора Орбана за принятие такого решения, чтобы якобы переоборудовать инфраструктуру, будут незаконно присвоены.

Поэтому ЕС не может согласиться на такой шантаж со стороны Венгрии.

Напомним, Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Евросоюзу вместо эмбарго на российскую нефть запретить ее поставки по морю.