ЕС сделает выдачу виз для россиян очень тяжелой процедурой, - экс-глава МИД Хандогий
Отмена упрощенного режима получения шенгенских виз для россиян – это важный шаг
Об этом в эфире Еспресо рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел в 2009 году Владимир Хандогий.
"Все начиналось разговорами о тотальном бане на визы россиянам. Такая позиция не была воспринята всеми членами ЕС. Сегодня Чехия вышла, на мой взгляд, с компромиссным вариантом - выдача виз на общих основаниях. Отмена упрощенного режима – это установление дополнительных барьеров. Будут созданы такие условия, которые сделают выдачу виз очень сложной процедурой", – сказал он.
По словам дипломата, визы – это очень важный механизм и рычаг во внешней политике каждого государства и достичь унифицированного решения для 27 стран будет очень сложно.
"Такое решение на данный момент неплохое. Надо было давно повесить амбарный замок на границе с Россией. Отмена упрощенного режима - это важный шаг. Любое решение по визам должно быть таргетированным. На мой взгляд, гораздо важнее запретить въезд российским дипломатам. Отказ в визе Лаврову на Генассамблею ООН был бы очень показателен. Эффективность тотального запрета – это дискуссионный вопрос, а отмена упрощенного режима – это нормальный выход, который получит ЕС", – подытожил Хандогий.
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