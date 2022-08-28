Об этом в эфире Еспресо рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел в 2009 году Владимир Хандогий.

"Все начиналось разговорами о тотальном бане на визы россиянам. Такая позиция не была воспринята всеми членами ЕС. Сегодня Чехия вышла, на мой взгляд, с компромиссным вариантом - выдача виз на общих основаниях. Отмена упрощенного режима – это установление дополнительных барьеров. Будут созданы такие условия, которые сделают выдачу виз очень сложной процедурой", – сказал он.

По словам дипломата, визы – это очень важный механизм и рычаг во внешней политике каждого государства и достичь унифицированного решения для 27 стран будет очень сложно.

"Такое решение на данный момент неплохое. Надо было давно повесить амбарный замок на границе с Россией. Отмена упрощенного режима - это важный шаг. Любое решение по визам должно быть таргетированным. На мой взгляд, гораздо важнее запретить въезд российским дипломатам. Отказ в визе Лаврову на Генассамблею ООН был бы очень показателен. Эффективность тотального запрета – это дискуссионный вопрос, а отмена упрощенного режима – это нормальный выход, который получит ЕС", – подытожил Хандогий.