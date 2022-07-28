Приветствие он разместил в своем твиттере.

"Отважный украинский народ. Сегодня вы отмечаете День украинской государственности, тогда как Россия ведет жестокую и неспровоцированную войну против вашей страны, которая длится уже шестой месяц. ЕС поддерживает вас. Столько, сколько нужно", - написал он.

В Киев в День украинской государственности, 28 июля, прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он планирует вручить Владимиру Зеленскому высшую государственную награду Литвы – орден Витовта Великого.

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