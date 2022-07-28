ЕС с Украиной сколько потребуется: Шарль Мишель поздравил с Днем украинской государственности
Глава Европейского совета Шарль Мишель поздравил украинский народ с Днем украинской государственности
Приветствие он разместил в своем твиттере.
"Отважный украинский народ. Сегодня вы отмечаете День украинской государственности, тогда как Россия ведет жестокую и неспровоцированную войну против вашей страны, которая длится уже шестой месяц. ЕС поддерживает вас. Столько, сколько нужно", - написал он.
- В Киев в День украинской государственности, 28 июля, прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он планирует вручить Владимиру Зеленскому высшую государственную награду Литвы – орден Витовта Великого.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.98
Покупка 38.98Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное