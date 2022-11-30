ЕС с партнерами создаст план конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины, - Урсула фон дер Ляен
Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы затем передать их на восстановление Украины
Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
"Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить", - заявила она.
По словам Урсулы фон дер Ляен, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Она отметила, что ЕС с партнерами заблокировали 300 млрд евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 млрд евро средств русских олигархов.
Глава Еврокомиссии отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирование.
"Потом мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", - добавила президент Еврокомиссии.
Отмечается, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом. Однако проблема в том, что в большинстве государств-членов ЕС конфискация замороженных активов юридически возможна только при наличии уголовного приговора.
- В октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить юридические варианты ареста российских активов, которые заморожены.
- 22 ноября в Politico сообщили, что активы государственных предприятий, принадлежащих России, не подпадают под действие такой конвенции, но их конфискация может повлечь за собой проблемы, связанные с конфискацией частного имущества, кроме необходимости продемонстрировать достаточную связь с РФ.
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